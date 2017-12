Norsk offshorereder langer hårdt ud efter Røkke

Den tidligere norske offshoremilliardær Åge Remøy langer i et interview med Dagens Næringsliv hårdt ud efter Aker-stifter Kjell Inge Røkke.

Remøys offshorerederi Rem Offshore blev i sommeren 2016 overtaget af Kjell Inge Røkke. En proces, der foregik hen over hovedet på Remøy selv, der forsøgte at skaffe opbakning fra banker og kreditorer til en redningsplan.

Til slut brugte Kjell Inge Røkke en ejerpost i rederiets obligationslån til at stemme forslaget ned, og i stedet endte Rem Offshore som en del af den norske offshorekæmpe Solstad Farstad, som består af fire rederier, der blev samlet af Røkke og Fredriksen.

"Jeg havde et godt forhold til Røkke. Jeg havde både købt og solgt fiskebåde til ham. Vi kendte hinanden godt. Alligevel dolkede Røkke mig i ryggen. Jeg er overrasket over, at han kunne finde på det," siger Remøy i dag til Dagens Næringsliv, hvor han desuden svarer klart ja til spørgsmålet om, hvorvidt han håber, at Røkke mislykkes.

Afviser anklager

Ifølge Remøy købte Røkke op i Rem Offshores obligationslån, efter at en aftale med banker og kreditorer var forhandlet på plads. Og sådan kan man ikke gøre mod nogle, man har haft et godt forhold til gennem årene, mener Remøy.

Både Lars Peder Solstad, CEO for Solstad Farstad, og kommunikationsdirektør i Aker, Atle Kigen, reagerer på udtalelserne fra Åge Remøy.

"Vi genkender ikke Åge Remøys påstande og beskrivelse. Remøy har påført os og andre obligationsejere et betydeligt tab. Vi valgte at beskytte vores interesser og mente, den bedste løsning for at genvinde værdier var at fusionere Solstad og Rem Offshore. Det fik vi godkendt," siger Kigen til Dagens Næringsliv.

I dag har Åge Remøy sammen med en islandsk og en svensk investor investeret en halv mia. norske kr. i selskabet Nord Vest. Herigennem har de købt Forland Shipping og 60 pct. af Vestland Offshore.

