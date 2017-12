Analytiker forventer først ro på rigmarkedet i 2020

Rigmarkedet har været i massive problemer, efter olieprisen for godt tre år siden tog et stort dyk og satte olieselskabernes storhedstid på standby.

Ifølge analytiker Lukas Daul fra ABG Sundal Collier er det gået lidt fremad igen i 2017, men en genopretning af markedet har lange udsigter.

"Alt bliver ikke bedre i 2018, efter man er begyndt at få spist sig igennem overskuddet af tilbud i markedet. Vi tror ikke, at rigmarkedet bliver balanceret før i 2020, og nogle segmenter vil endda tage endnu længere tid," siger han til Finansavisen.

Han mener, at især tre spillere vil have gode muligheder i markedet, hvor det kommer til at handle mere om udnyttelsesgrad end om rater.

De tre selskaber, som vil klare sig godt, er Odfjell Drilling, Northern Drilling og Borr Drilling.

"Disse selskaber opfylder kriterierne for at lykkes i de næste to år. De har rigtige rigge og mulighed for at vente på et bedre marked uden at blive tynget af gældsbyrden. Med de marginer, vi forventer i de kommende år, skal selskaberne imidlertid være heldige, hvis driften giver nok kontanter til at betale gælden," siger Lukas Daul.

