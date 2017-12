Kinesisk havn rammer en milliard tons gods

Den kinesiske havn Ningbo-Zhoushan har i årets løb håndteret en mia. tons gods, oplyser havnen. Og det er havnen den første i verden til at opnå, siger bestyrelsesformand Mao Jianhong.

Udviklingen skyldes blandt andet nye samarbejder med shippingselskaber og havne langs den såkaldte silkevej, som Kina arbejder på. Havnen tilføjede fem søruter til sin forretning, der steg til i alt 86. Samtidig indgik man aftaler om øget samarbejde med 20 andre havne.

I alt håndterede Ningbo-Zhoushan over 10 mio. containere fra lande og regioner, der ligger langs silkevejen, hvilket er 16 pct. mere end året forinden. Derudover har havnen lanceret transport af containere med jernbane, der går til 36 byer og 14 provinser i Kina og lande i det nordlige Asien samt Østeuropa.

Her ventes mængderne at nå over 400.000 containere i år, hvilket er 60 pct. mere end sidste år.

De to kinesiske nabohavne i Ningbo og Zhoushan fusionerede tilbage i 2015.

